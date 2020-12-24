Компания Umidigi представила новый смартфон Umidigi A9. Это первый в мире смартфон с инфракрасным термометром, который работает под управлением операционной системы Android 11.

Как сообщает Gizmochina, Umidigi A9 умеет измерять температуру, что очень актуально во времена пандемии.

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Что еще интересного

Umidigi A9 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 720 х 1600 пикселей и соотношением сторон 20:9. Он работает на базе однокристальной системы MediaTek Helio G25 в паре с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.



Смартфон Umidigi A9 / Фото gizmochina.com

Основная камера тройная. Датчики имеют разрешение на 13,8 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5150 мАч.

Цена

Глобальная версия Umidigi A9 поступит в продажу 1 января 2021 года по цене 100 долларов (чуть более 2 800 гривен).