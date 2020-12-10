Умная баскетбольная корзина адаптируется к мастерству игроков
Команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) под руководством профессора Стефани Мюллер разработала необычное устройство – умное баскетбольное кольцо, которое с ростом мастерства его пользователей будет меняться и само.
Новое кольцо сконструировано таким образом, чтобы по мере роста мастерства пользователей уменьшаться в диаметре и расти в высоту. В конструкцию входят пьезоэлектрический датчик давления, расположенный в задней части, и сенсор в обруче, сказано на сайте MIT.
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Что известно
Датчики фиксируют каждый удар мяча в щит и прохождение через сетку корзины. На задействованном в системе компьютере каждое попадание после отскока от щита вознаграждается половиной балла, а прямое попадание в сетку – полным баллом.
Новое баскетбольное кольцо адаптируется к игроку / скриншот из видео
Когда игрок достигает среднего балла в размере 0,75 после четырех бросков, механический хомутообразный обод корзины уменьшается в диаметре, а вся конструкция поднимается выше над площадкой.
По желанию умную корзину можно зафиксировать в одном положении или перевести в ручной режим, что позволяет пользователям регулировать позицию самостоятельно.
Разработчики надеются, что по мере совершенствования устройства им смогут воспользоваться те, кто не имеет возможности заниматься у профессионального тренера, а добавление новых датчиков даст корзине больше возможностей.
Смотрите демонстрацию возможностей разработки: видео
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