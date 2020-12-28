Теперь умные даже подушки: Huawei представила Smart Latex Pillow с мониторингом сна
Huawei выпустила в Китае умную подушку Smart Latex Pillow. Она оснащена функцией мониторинга сна, которая включает такие данные, как пульс и частота дыхания. Стоимость новинки составляет около 76 долларов.
Умная подушка получила двухслойную конструкцию, которая состоит из латексного слоя толщиной 9 сантиметров с дополнительной камерой. Ее высота может регулироваться в зависимости от потребностей владельца, пишет Gizmochina.
Интересно HTC готовит несколько 5G-смартфонов и "удивительные" продукты
Что известно
Huawei Smart Latex Pillow изготовлена из тайского натурального латексного коллагена. Содержание натурального материала составляет 93 процента. Он обладает хорошей упругостью и способен подстраиваться под естественные изгибы человеческой шеи для снижения давления на плечи. Во время изготовления в наполнителе образуются десятки тысяч пористых отверстий, обеспечивающих хорошую вентиляцию, прохладу и свежесть подушке.
Smart Latex Pillow от компании Huawei / Фото gizmochina
Особый дизайн позволяет избежать давления на ушные раковины во время сна на боку. Встроенные датчики отслеживают цикл сна и передают данные в приложение Huawei Smart Life. Пользователи могут получать ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты.
Подушка передает данные в приложение Huawei Smart Life / Фото gizmochina
Подушка может также автоматически отслеживать такие данные, как частота сердечных сокращений и частота дыхания, когда вы лежите.
Цена
Умная подушка имеет розничную цену в 499 юаней, это примерно 76 долларов или 2 155 гривен.
Поделиться новостью
-
Теперь умные даже подушки: Huawei представила Smart Latex Pillow с мониторингом сна28 декабря 2020 , 17:33
-
Facebook, YouTube и Twitter теперь смогут заблокировать в России: причина22 декабря 2020 , 16:47
-
Война на паузе: участники глобального конфликта в игре EVE Online объявили о перемирии25 декабря 2020 , 14:04