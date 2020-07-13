Большинство существующих мягких роботов приводятся в действие с помощью пневматических устройств, регулирующих подачу воздуха. Новая технология позволяет контролировать размер робота благодаря нагреву и охлаждению умной ткани, способной менять свою форму.

Американские исследователи сообщили о создании интеллектуальной термически активированной ткани (STAT), способной надуваться и возвращаться к нормальному состоянию в зависимости от температуры находящегося внутри пара.

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Характерные особенности разработки

Главным прорывом является то, что уже сегодня ткань можно изготавливать большими партиями. Она осуществляется в виде плотно закрытых пакетов с использованием коммерчески доступной текстильной мембраны, покрытой слоем термопластичного полиуретана. Внутри STAT находится техническая жидкость под названием NOVEC 7000, известная тем, что она способна испаряться под воздействием тепла и расширять свой объем до 100 раз. Это позволяет роботу увеличивать и уменьшать внутреннее давление в значительном диапазоне. Устройства могут генерировать пиковое давление около 75 кПа при комнатной температуре.

Видео демонстрирует разработку в работе

По словам разработчиков, в первую очередь ткань может получить распространение в реабилитационной терапии, а также в качестве защиты при выполнении составляющих опасность для жизни задач. Например, гибкие и легкие роботы на текстильной основе могут поддерживать мышцы, способствуя скорейшему устранению травм.