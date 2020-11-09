Уже несколько месяцев известно о том, что компания OnePlus собирается выпустить собственный умный часы. На этот раз инсайдер рассказал о подготовке специальной версии новинки.

Компания OnePlus представила специальную версию смартфона OnePlus 8T, созданную в честь выхода фантастической игры Cyberpunk 2077. Смартфон получил название OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Теперь же известный инсайдер с ником Digital Chat Station сообщил, что производитель скоро представит специальное издание будущих часов в честь Cyberpunk 2077.

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Что известно

Источник опубликовал фотографию, на которой показан черный силиконовый браслет с желтыми вставками. На ремешке заметны логотипы компании OnePlus и игры Cyberpunk. Впрочем, до сих пор неизвестно, как именно выглядят сами смарт-часы.



OnePlus готовит версию смарт-часов в стиле Cyberpunk / фото Digital Chat Station

Сообщают, что презентация устройства была отложена, при этом новая дата анонса пока не выбрана. Предположительно, дебют новинки отложен из-за проблем во время производства или при создании программного обеспечения.