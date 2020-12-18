Умные очки Apple смогут динамично затемняться, чтобы дополненная реальность лучше сочеталась с реальным миром.

Слухи о том, что Apple разрабатывает умные очки, ходят давно. Теперь опубликовали новый патент, описывающий некоторые возможности, которые может получить устройство. Речь о линзах, которые смогут подстраивать изображение таким образом, чтобы элементы дополненной реальности хорошо сочетались с реальным миром, пишет appleinsider.

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Что известно

Компания давно работает над идеей настраиваемых линз. Изначально предполагалось, что функция будет предназначаться для людей с проблемами зрения, но, похоже, компания нашла ей новое применение.

Патент под названием "Система отображения с локализованными оптическими параметрами" описывает линзы, которые могут изменять свои свойства, чтобы лучше отражать элементы дополненной реальности. Согласно информации в заявке, линзы смогут динамически изменять яркость, благодаря чему наложены графические эффекты не будут выглядеть чужеродными.

Патент Apple / Фото appleinsider.com

Предполагается, что линзы будут изготавливаться из электрически регулируемого металлосодержащего материала.

К сожалению, при сегодняшнем уровне развития технологий, оптические компоненты, которые описаны в патенте, могут оказаться слишком громоздкими или тяжелыми. Кроме того, они могут демонстрировать нежелательные графические артефакты.