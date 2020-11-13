Прототипы и даже коммерческие модели умных очков представил уже не один производитель электроники, но до статуса массовых этим гаджетам еще далеко – в том числе из-за немалой стоимости. Американский инженер Сэм Марч создал бюджетную версию смарт-устройства с функцией GPS-навигации по цене зарядки для iPhone и опубликовал инструкцию по его сборке.

Сначала, создав 3D-модель очков, инженер изготовил их оправу из бамбука на станке. Затем инженер оборудовал будущий гаджет электронными компонентами, для управления которыми было разработано приложение для iOS, сообщает Engadget. По словам Марча, реализация задуманного заняла в общей сложности около 60 часов.

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Самодельные умные очки

Итогом проекта стало простое устройство для навигации без смартфона в руке. После задания маршрута в приложении гаджет включает синие "поворотники" в левом и правом очках, подсказывая владельцу направление движения. Пункт назначения отмечается зеленой подсветкой.

Работа смарт очков в режиме GPS

Всю документацию и инструкции по изготовлению устройства изобретатель опубликовал в свободном доступе, выгрузив файлы в открытый репозиторий Github, откуда их может скачать любой желающий. Кроме того, он разместил в сети демонстрацию процесса изготовления необычных смарт-очков.

Стоимость гаджета

Итоговая стоимость компонентов устройства, по заверению его создателя, составила не более 20 долларов.