Компания Quin Design разработала "умный" шлем Quest из углеродного волокна для мотоциклистов-экстремалов и любителей путешествий. Он имеет встроенную связь Bluetooth и функцию уведомления об аварии – шлем самостоятельно может обратиться за помощью, если его хозяин окажется в тяжелом положении.

Quin Quest покрыт карбоновой оболочкой, в нем хорошо продумана система вентиляции. Внутри установлены съемные вкладыши, глаза прикрывает козырек, который в зависимости от ситуации можно оставить или снять, указано на сайте производителя.

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Что известно

Встроенная система Bluetooth оснащена панелью управления с пятью маленькими кнопками. Это интерфейс для смартфона, с которого пользователь может совершать и принимать звонки, а также использовать навигацию и аудио.

В случае аварии срабатывает система обнаружения столкновений. Если водитель не может сообщить о происшествии, шлем отправит push-уведомления, электронные письма и SMS-сообщения заранее указанным контактам.

Также в Quin Quest есть функция SOS-маяка, если пользователь в опасности. Нажав кнопку вызова три раза, водитель запустит обратный отсчет SOS, который сообщит в онлайн-режиме его точное местоположение. Но обе эти системы, похоже, сработают только при наличии телефонной связи.

Quest весит всего 1750 грамм.

Цена

Приобрести шлем можно за 699 долларов – почти 20 000 гривен.