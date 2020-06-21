Китайский производитель Xiaomi продолжает удивлять интересными разработками. Сейчас компания показала умный туалет для кошек под названием Catlink Lite.

Продукт уже появился на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin, передает Gizmochina.

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Чем интересен

Catlink Lite весит 9 кг, а его габариты составляют 60 х 71 х 58 см. Объем контейнера составляет 13 литров.

Устройство состоит из двух отделений: подставки и шаровидного отсека. Также здесь есть съемная верхняя крышка и отсек для хранения загрязненного наполнителя в пакете.

Catlink Lite работает автоматически / gizmochina.com

Очистка туалета происходит автоматически через 3 минуты после того, как животное покидает его. Конечно, он маскирует любые неприятные запахи.

Внутри туалет оснащен несколькими датчиками, которые распознают минимальную нагрузку в 1,5 кг. Каждый раз, когда животное заходит в туалет, барабан вращается и система очистки прекращает работу.

Цена

На площадке для сообщества стоимость Catlink Lite составляет 140 долларов (3 800 гривен). После официального старта продаж возрастет до 240 долларов (6 500 гривен).