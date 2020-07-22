Вопреки тренду на увеличение диагонали современных смартфонов компания Unihertz продолжает выпускать миниатюрные устройства. Производитель представил обновленную версию сверхкомпактного Android-гаджета Jelly, который увидел свет в 2017 году.

По сравнению с предшественником новинка немного прибавила в размерах, но при этом получила продвинутую камеру и аккумулятор увеличенной емкости, рассказывает Gizchina.

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Технические характеристики Jelly 2

Аппарат под названием Jelly 2 оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 480х384, с плотностью пикселей 326 ppi. Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio P60, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой microSD. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 мАч. Гаджет получил 3,5-мм разъем для наушников и датчик отпечатков пальцев на тыльной панели.

Несмотря на небольшие размеры телефон вышел неограниченный в возможностях

Еще одной особенностью модели стал модуль NFC, который позволяет использовать функцию бесконтактной оплаты. За фото- и видеовозможности новинки отвечают 16-мегапиксельная основная камера и фронталка с разрешением сенсора 8 Мп. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10.

Не обошлось без NFC, который позволяет осуществлять бесконтактные расчеты

Стоимость Unihertz Jelly 2 на краудфандинговой платформе Kickstarter составляет 129 долларов (3 542 гривны). Примечательно, что за первый же день сборов аппарат привлек уже более 493 тысячи долларов инвестиций при том, что сначала просили только 50 тысяч долларов.