Защита из "гаража", но с лабораторным качеством. Харьковские инженеры передали украинским врачам полторы сотни защитных шлемов. Первые 30 средств защиты под названием PAPR уже в медучреждениях. Медики будут надевать их в реанимационных отделениях во время работы с больными COVID-19.

Медпроект начинался с прототипа, склеенного из мусоропакета. Подробнее об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как возникла идея проекта

На первый взгляд PAPR – это целлофановый капюшон со шлемом. Но за простым видом скрывается серьезная система защиты для врачей. Ежеминутно трубки подают внутрь 50 литров воздуха, то есть каждые 2 секунды он полностью обновляется. Такого качества харьковские мастера достигли в обычном гараже.

Разработку PAPR мы начали с того, что где-то в феврале один наш резидент пришел в Гараж Хаб и сказал, что у него есть идея такого проекта,

– вспомнил мейкер Garage Hub Роман Ведро.

Первый прототип был сделан из мусорного пакета и вентилятора от компьютера.

За разработку шлемов взялись, чтобы дать врачам достойную и недорогую защиту. Он создан из хенд-мейд деталей. Капюшона и блока фильтрации было 10 версий. С весны отдельная группа проводила тестирование качества фильтрации – чтобы ни один вирус не дошел до легких медика.

Проверяли дыхательный шлем с помощью компьютера и Хельги. Так назвали манекен, который научили дышать и даже закрывали в дымовом плену.

Роман Ведро рассказал, что у манекена есть дыхательные пути, как у человека. Есть искусственное легкое, которым он дышит и вдыхает ровно столько, сколько это делает человек.

Создание защитных шлемов контролировали врачи

Создание PAPRов контролировали врачи. Тестовые версии уже несколько месяцев есть в наличии в медучреждениях. Тестировщица Garage Hub Татьяна Колпак рассказала, что они проверяют, выдержат ли защитные шлемы все, что должны выдержать.

В PAPRе можно бегать и громко декламировать стихи. Кислорода и прочности хватит на 8 – 12 часов непрерывной работы. Лариса Маркуш возглавляет реанимационное отделение Областной инфекционной больницы. Она отметила, что чем лучше защита, тем легче работать.

Защитные маски-шлемы для медиков / Фото фейсбук-страницы Garage Hub

В течение месяца врачи из Ивано-Франковска, Львова, Северодонецка, Киева, Черновцов, Полтавы, Тростянца и Сумской области получат еще 120 шлемов. Чтобы создать партию, разработчики проводили художественные аукционы и отыскали меценатов. В итоге – собрали более 300 тысяч гривен.