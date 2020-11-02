Небольшой итальянский стартап представил первую в мире лодку из стекловолокна, полностью напечатанную на 3D-принтере.

Моторная лодка Motor Additive Manufacturing Boat (MAMBO) от компании Moi Composites полностью изготовлена с помощью технологии 3D-печати из стекловолокна, сообщает BusinessInsider. Представитель компании уверяет, что специфика технологии позволяет создавать уникальные формы, которые очень дороги или недоступны при традиционном производстве.

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Детали разработки

Сама методика печати получила название "производство непрерывного волокна", а вся работа осуществлялась с помощью специального алгоритма, который пропитывает волокна термореактивной смолой. Moi Composites утверждает, что технология позволила сделать конструкцию прочной, твердой и долговечной.



Лодка из стекловолокна напечатана на 3D-принтере

Лодку получила необычный внешний вид с разделенной на две части носовой частью. MAMBO имеет длину 6,4 метра, оснащен навигационной системой, корковым полом, кожаными сиденьями и двигателем на 113 лошадиных сил.



Моторная лодка MAMBO от Moi Composites

В роли партнеров выступили Autodesk, Owens Corning и Catmarine. Лодку показали на выставке яхт в Генуе в начале октября, но ее точная цена пока не называется.