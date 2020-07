На носу презентация Ubisoft Forward, которая станет настоящим праздником для любителей выгодных предложений. Издатель запустил большую распродажу своих тайтлов в магазине Uplay со скидками до 75%. При этом цену каждого заказа можно уменьшить еще на 20%.

Как отмечает 24 канал, презентация Ubisoft Forward пройдет 12 июля. На западе разработчики покажут новые игры и расскажут о том над чем работают сейчас. В честь презентации компания устроила Свято для геймеров.

Отдающие со скидками

В список акционных товаров попали все хиты Ubisoft – Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey и Origins, Rainbow Six Siege, The Division 2 и другие. Большинство игр доступны в различных изданиях, пользователи Uplay также могут приобрести больше DLC по сниженным ценам отдельно. Также им доступен купон, позволяющий сбросить еще 20% стоимости игры.

Несколько интересных предложений акции:

Assassin's Creed Odyssey – скидка 67%

Assassin's Creed Origins – скидка 80%

The Division 2 – скидка 67%

Rainbow Six Siege – скидка 60%

Anno 1800 – скидка 60%

Far Cry 5 – скидка 85%

Far Cry: New Dawn – скидка 75%

Watch Dogs 2 – скидка 80%

For Honor – скидка 75%

Распродажа завершится 21 июля в 11:00 по киевскому времени, однако дополнительный промокод UBIFORWARD можно использовать только до 13 июля.

Сама презентация Ubisoft Forward пройдет 12 июля – компания планирует рассказать об уже выпущенных тайтлах, а также поделиться планами на ближайшее будущее. Правда часть информации геймеры узнали заранее благодаря утечкам – в PS Store уже заметили страницу Far Cry 6, а в сети оказались два геймплейных видео Assassin's Creed Valhalla.