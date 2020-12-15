Американские ученые научили парализованного пациента управлять роборуками с помощью считывания его активности моторной коры через вживленные микроэлектроды. Мужчина смог приблизиться руками к тарелке с пирожным, разрезать его и поднести кусок ко рту.

Нейрокомпьютерные интерфейсы сегодня являются одними из самых эффективных способов взаимодействия с окружающим миром для парализованных людей. Если моторные отделы головного мозга остались невредимыми, их сигналы можно использовать, например, для управления компьютером. Пока что речь идет о выполнении простых действий – передвижения курсора или нажатия на клавиши, хотя некоторые исследователи пытаются сделать и более сложные интерфейсы для управления внешними манипуляторами — протезами и роборуками. Именно об одной такой разработке и рассказали на сайте Университета Джонса Хопкинса.

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Подробнее о разработке

Исследователи Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса под руководством Франческо Теноре имплантировали в область сенсомоторной коры мозга Роберта Хмилевски, пациента с параличом всех конечностей, пластины из 96 микроэлектродов, которые позволяют считывать моторные сигналы. С помощью них планировали научить Хмилевски пользоваться двумя роборуками – причем не только управлять ими, но и чувствовать то, к чему роборуки прикасаются.

Тогда Хмилевски удалось научиться двигать роборуками чуть меньше чем за год. Через два года он уже успел освоить и более точные действия — справляться с ножом и вилкой. Считывая сигналы с моторной коры, компьютер посылает их в роборуки. Они реагируют на команды движениями. При управлении роборуками пациент также получает определенный сенсорный ответ с помощью стимуляции сенсорных отделов. Это позволяет эффективнее взаимодействовать со средой.

Подробностей о том, как именно работает интерфейс, мало, но обычно подобные устройства основаны на алгоритме, который учится считывать и распознавать активность, которая появляется в ответ на представление определенного действия.

Чаще всего использование подобных нейроинтерфейсов требует инвазивной стимуляции – для этого имплантируют электроды прямо в головной мозг.

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