Microsoft выпустила новый "уродливый" свитер (Ugly Sweater) - на этот раз в стиле классического MS Paint. В предыдущие годы компания также выпускала "ностальгические" свитера – они были стилизованы под Windows 95 и XP.

Узор нового свитера состоит из инструментов редактора изображений в MS Paint, с помощью которых пользователи долгое время работали с картинками и фотографиями, сообщает 24 канал.

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В этом году компания решила выпустить свитера в свободную продажу. Купить можно как новые модели, так и предыдущие версии. Их можно было купить в магазине Xbox Gear Shop. Однако весь доступный товар раскупили за несколько часов.



Свитера от Microsoft раскупили незадолго после того, как они стали доступны в магазине

Свитер продавали за 69,99 долларов (≈1 990 гривен). Часть выручки от продаж свитеров передадут некоммерческой организации Girls Who Code, рассказали в Microsoft.



"Уродливые" свитера от Microsoft "Уродливые" свитера от Microsoft

В прошлые годы "уродливые" свитера Microsoft нельзя было приобрести – их рассылали сотрудникам, партнерам и журналистам. Кроме того, несколько экземпляров разыгрывали среди подписчиков в соцсетях.

Помимо новых свитеров, компания опубликовала серию иллюстраций, сделанных в Paint. Их можно использовать в качестве фона для Skype, Teams и в других приложениях с видеозвонками.