В 2020 году суммарный ущерб от программ-шифровальщиков, которые блокируют доступ к данным и требуют выплаты определенной суммы киберпреступникам для возврата доступа к ценной информации, превысил один миллиард долларов США.

По словам экспертов, 1 млрд долларов — это нижний предел суммарного ущерба от действий упомянутого вредоносного ПО в корпоративной среде. Об этом свидетельствует исследование компании Group-IB.

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Что известно

Исследователи говорят, что реальный ущерб намного выше, так как часто пострадавшие организации замалчивают инцидент, заплатив выкуп.

Наиболее популярными целями вирусов-шифровальщиков были компании из Соединенных Штатов: на них пришлось около 60 процентов всех известных атак. Доля в странах Европы составила примерно 20 процентов. 10 процентов приходится на страны Северной и Южной Америки (за исключением США) и Азии (7 процентов).

Наиболее опасными шифровальщиками являются Maze и REvil — их доля составляет более 50 процентов успешных атак. Догоняют их Ryuk, NetWalker, DoppelPaymer.