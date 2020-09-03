В ночь на 3 сентября состоялся 15 успешный запуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Пуск проходил с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Интересно, что важный элемент ракеты разработали в Украине. Это блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используют в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega.

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Именно этот блок двигателя разработали в украинском конструкторском бюро "Южное", передает пресс-служба предприятия.

Подробнее о запуске

В рамках программы Small Spacecraft Mission Service Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутников. Это 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг.

Запуск ракеты Vega: видео

Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 различных стран, предназначенные для программ по наблюдению за Землей, телекоммуникации и тому подобного.

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Сейчас украинские инженеры продолжают работы по улучшению характеристик двигателя, чтобы расширить диапазон выводимых полезных нагрузок.