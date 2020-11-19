Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies объявили об установлении нового рекорда скорости передачи данных в коммерческой сети пятого поколения 5G. Эксперимент провели в Хельсинки на сети оператора Elisa.

Компаниям удалось показать общую скорость передачи данных до 8 Гбит/с при обслуживании двух устройств, сообщает 24 канал.

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Что известно

Это открывает путь к коммерческому развертыванию качественно новых видеосервисов, платформ виртуальной и дополненной реальности, систем корпоративного класса.

В ходе эксперимента использовались аппаратные решения Nokia AirScale и тестовые клиентские терминалы в форм-факторе смартфона, оборудованные модемом Qualcomm Snapdragon X55 5g и модулями Qualcomm QTM525.

В результате удалось показать пиковую скорость передачи данных от базовой станции в сторону абонента на уровне 4 Гбит/с для каждого из двух подключенных терминалов.

Отмечается, что данное достижение знаменует собой новый этап в развитии коммерческих сервисов 5G. Фактическое внедрение испытанных технологий планируется начать уже в следующем году.