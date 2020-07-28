На прошлой неделе в СНБО заявили о масштабной утечке данных с сервиса Cloudflare. Эксперты заподозрили, что это могло нести угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов. Однако, в СБУ опасность опровергают.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, их эксперты проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры, передает Интерфакс-Украина.

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Проверка установила, что угрозы для государственных ресурсов нет,

– говорят в СБУ.

Детали

Специалисты установили, что IP-адреса вебресурсов, попавших в открытый доступ, являются обобщенной базо – это были общедоступные данные. Эти доменные имена с IP-адресами можно было получить с помощью стандартных запросов DNS.

В общем, из-за утечки обнародовано около 2,6 миллионов таких записей.

Как известно, 26 июля эксперты СНБО обнаружили в DarkNet базу с почти 3 миллионами сайтов, которые использовал сервис Cloudflare для защиты от кибератак. Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6 500 тысяч с доменом "ua". Часть базы имела устаревшую информацию.