Национальный координационный центр кибербезопасности зафиксировал утечку данных с сервиса Cloudflare. В СНБО уже заявили, что утечка несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

Что известно об утечке данных

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности выяснили, что в DarkNet неизвестные опубликовали перечень почти 3 миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от кибератак. Об этом сообщили в СНБО.

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Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысячи с доменом "ua". Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной,

– отметили в СНБО.

Почему это может быть опасно

Сервис Cloudflare скрывает настоящие IP-адреса и фактически делает невозможным DDoS-атаки. После утечки данных в сети DarkNet обнаружили множество сайтов с настоящими IP-адресам. То есть они стали уязвимыми к хакерским атакам.

Стоит понимать, что часть сайтов может принадлежать объектам критической инфраструктуры.

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Сейчас СНБО сообщает владельцам скомпрометированных ресурсов об опасности и советует им как можно оперативнее изменить IP-адреса, а также усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы.