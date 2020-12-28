Российские космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на Международной Космической Станции. Они вновь зафиксировали падение давления в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

Российские СМИ сообщают, что космонавт Сергей Рыжиков загерметизировал промежуточную камеру почти на сутки. В понедельник датчики в камере показали, что за 18 часов давление в ней снизилось с 730 до 620 миллиметров ртутного столбика, сообщает 24 канал. На прошлой неделе космонавты сообщали, что давление в промежуточной камере стабилизировалось, однако сейчас утечка воздуха возобновилась.

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Что за промежуточная камера

Промежуточная камера предназначена для обеспечения перехода космонавтов между служебным модулем "Звезда" и кораблями "Союз" или "Прогресс", стыкованными к кормовому стыковочному агрегату. В отсеке есть два иллюминатора. Космонавты несколько раз проверяли их герметичность.

Ситуация на МКС

Ранее Роскосмос давал указания космонавтам уменьшить объем промежуточной камеры с помощью пленки и попытаться локализовать источник утечки.

18 декабря 2020 года российские наземные специалисты ЦУП предупредили космонавтов о том, что из-за утечки на МКС подходят к концу резервы газов для восстановления рабочего давления воздушной атмосферы.

В феврале 2021 года грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставит на МКС ремонтный комплект для герметизации элементов промежуточной камеры и дополнительный запас кислорода.

Проблемы с утечкой кислорода

Не один экипаж МКС пытался локализовать утечку уже более полугода. 20 августа 2020 года NASA и Роскосмос сообщили, что на МКС обнаружена небольшая утечка воздуха. Руководство Роскосмоса несколько раз подчеркивало, что эта утечка не представляет опасности для экипажа и функционирования МКС.

Модуль "Звезда"

Служебный модуль "Звезда" был введен в состав МКС 26 июля 2000 года. По информации Роскосмоса, срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сейчас Роскосмос ведет переговоры со своими международными партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Планируется, что весной 2021 года российский сегмент МКС пополнится многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) "Наука". В третьем-четвертом квартале 2021 года на станцию будет запущен стыковочный модуль "Причал".

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Аварии на МКС в 2020 году

Этот непростой год оказался хлопотным и для экипажей МКС, ведь в 2020 на станции произошло множество мелких аварий – несколько раз ломался туалет, возникало задымление пылесоса, были зафиксированы неполадки с подогревателем пищи, отключился один из блоков разрядки-зарядки аккумуляторных батарей американского сегмента. Также три раза отказывала система получения кислорода "Электрон-ВМ". Сейчас ее уже отключили и на станции основным генератором кислорода является комплекс в американском сегменте.

Сейчас на МКС находятся семь человек – российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Кэтлин Рубинс, а также японский астронавт Соити Ногути.