Место утечки воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружено. Источник нашли в служебном модуле "Звезда", в котором расположена научная аппаратура

Как пишет Business Insider, утечка в российском сегменте околоземной лаборатории выросла в пять раз. Сейчас специалисты находятся в поиске конкретного места, из которого выходит воздух.

Не пропустите Космическая опасность для МКС: станция провела экстренный маневр

Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, так как темп утечки вырос в два раза – до 540 граммов в сутки,

– заявил представитель "Роскосмоса".

По его словам, в сентябре скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что требовало повторной изоляции экипажа. В "Роскосмосе" отметили, что безопасности экипажа МКС ничего не угрожает.



Российский модуль "Звезда"

Согласно информации Business Insider, в американском сегменте МКС утечка воздуха не найдена. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за 8 часов. В ближайшие дни причина снижения давления будет локализована, а герметичность станции восстановлена.