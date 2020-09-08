Народные депутаты внезапно решили увеличить налоговую нагрузку для IT-компаний в Украине. Даже зарегистрировали несколько соответствующих законопроектов. Впрочем предприниматели отметили – изменения в налогообложении лишь затянут так называемую петлю.

Вероятно, что государственный бюджет не заработает на этом, а потеряет. О том, чем увеличение налогов грозит украинским IT-компаниям и не уйдут ли они в тень – читайте в сюжете 24 канала.

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Студент Тарас, который работает в сфере IT более 5 лет, отметил, что уже год работает официально. Поэтому платит государству соответствующие налоги. Однако отдавать больше – не готов. По его словам, крупные IT-предприниматели не готовы платить больше.

Такого же мнения и владелец IT-бизнеса с 17-летним опытом Виталий. Он ориентирован на мировой рынок, поэтому платит минимальный налог, остальное остается за рубежом. Поскольку регистрировать компанию в Украине ему не выгодно.

Курс гривны нестабилен, а зарубежные партнеры не доверяют украинским банкам. В Украине нет гарантии того, что интеллектуальная собственность будет защищена,

– рассказал совладелец IT-компании

Улучшение условий для IT в Украине

В министерстве цифровой трансформации уже заговорили об улучшении условий для IT-компаний. Они обещают создать больше возможностей для развития и привлечь как можно больше иностранных инвесторов.

Мы формируем видение того, как в Украине должна развиваться сфера IT. Налоговая нагрузка не будет увеличена, наоборот, она должна уменьшиться,

– сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Позиция парламентариев

Народные депутаты из "Слуги народа" совместно с министерством и профильными комитетами уже зарегистрировали альтернативный законопроект. Согласно их информации – повышение налогов не будет.

"Законопроект направлен на то, чтобы снизить налоговые ставки на фонд оплаты труда. Мы хотим сделать так, чтобы украинские компании остались в Украине", – отметил народный депутат Егор Чернев.

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Критика от Европы

Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала альтернативное предложение парламентариев. Они отметили, что изменения коснутся только малого процента компаний. Поэтому законопроект необходимо доработать. Однако представители этой сферы считают, что государство должно разработать четкие правила для всех, чтобы деньги из-за границы попадали в Украину, а наши специалисты не уезжали из нее.