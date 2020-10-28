В освоении космоса, похоже, не все спокойно. Недавний новый проект компании Nokia может серьезно навредить многим исследованиям, включая и будущее освоение Луны в рамках программы "Артемида".

Недавно мы писали о том, что компания Nokia выиграла тендер на создание первой сети 4G на Луне. А уже впоследствии она получила претензии от астрономов, сообщает Тһе Сonversation.

Интересно Украино-американская ракета Firefly Alpha полетит в космос: известна дата запуска

Что происходит

Астрономы, работающие с радиотелескопами, требуют проектировать новую сеть как можно меньшей и максимально экранировать ее излучение. Потому что, по их словам, это может создать серьезные препятствия для работы.

С запуском спутников Starlink астрономы забили тревогу – количество помех, как в оптическом диапазоне, так и в радиосфере, значительно возросло. Но кроме как рассчитывать на понимание Илона Маска и владельцев других спутников, поделать они ничего не могут. Ученые не имеют полномочий заставить корректировать траектории аппаратов. Теперь же к числу помех добавится большое количество радиосигналов и с соседней Луны.

Обеспечение работы радиотелескопов – задача того же NASA. Однако на практике наблюдается пересечение интересов. Компромисс маловероятен, ведь Nokia, скорее всего, не сможет экранировать все оборудование. NASA придется сделать нелегкий выбор и решить, кого поддержать в этом противостоянии.