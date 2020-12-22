Скрытая под дисплеем камера ZTE Axon 20 5G неприятно удивила качеством фото. Обозреватели сравнивают ее со смартфонами десятилетней давности.

ZTE начала продажи Axon 20 5G-смартфона с камерой под экраном. Несмотря на технологичность решения, качество снимков на фронтальную камеру ужасает, пишут журналисты англоязычного издания The Verge.

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Что известно

Специалисты сделали осмотр смартфона, уделив особое внимание фронтальной камере. Они отмечают, что несмотря на отсутствие вырезов, сенсор камеры можно заметить под определенным углом зрения. Он выделяется квадратной областью с зеленовато-фиолетовым оттенком на матрице. Особенно он виден на белом фоне.



Камера под экраном разочаровала обозревателей / Фото The Verge

Качество снимков на фронтальную камеру значительно хуже аналогов, у которых установлены камеры с уже классическими вырезами. Картинка имеет проблемы с резкостью, детали по краям кадра мутнеют. Возникает ощущение, будто на камеру наклеена защитная пленка, которая мешает во время съемки. Хотя, вероятнее всего, это связано с тем, что над сенсором камеры находится матрица, из-за чего возникают такие помехи. Автор материала сравнивал качество снимков с Google Pixel 5. Лидерство последнего видно сразу.



Сравнение фото ZTE Axon 20 5G и Google Pixel 5 / Фото The Verge

Скорее всего, отмечают обозреватели, для тех, кто нечасто пользуется фронтальной камерой, проблема качества снимков особо не будет иметь веса, однако сама область на экране выглядит в некоторой степени даже хуже, чем если бы это был обычный вырез.



Ночью качество снимков становится еще хуже / Фото The Verge

Новинка от ZTE оснащена 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем, 6/8 гигабайтов оперативной памяти и 128/256 гигабайтным накопителем.

Основная камера на 64 мегапикселя. Фронтальная – 32 мегапикселя.