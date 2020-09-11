С 2015 по 2020 год количество IT-специалистов в Украине возросло с 90 тысяч до 180 тысяч работников. Такая же тенденция сохранится в последующие годы – уже к 2025 году количество специалистов в этой сфере увеличится вдвое.

Такими прогнозами с 24 каналом поделилась компания GlobalLogic.

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Интересно, что сфера IT в Украине развивается, даже несмотря на коронакризис.

"В первом полугодии 2020 года мы были одной из немногих компаний, которая выросла в количестве инженеров. Но уверены, что второе полугодие будет более оптимистичным для всей индустрии. Диджитал трансформация создает спрос на разработчиков и тестировщиков, новые IT-специальности", – говорит вице-президент по стратегии и технологии Globallogic в Украине Андрей Яворский.

Гендерный вопрос

Еще одна интересная тенденция – это установление гендерного баланса в компаниях. За 5 лет количество женщин увеличилось почти в 4 раза. Сейчас женщин в индустрии на 79% больше, чем в 2015 году. При этом только в 2020 году они составили 36% среди новичков.

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"Почти 80% специалисток, с которыми сотрудничает компания GlobalLogic, занимают технические позиции, а общее количество специалистов компании в Украине в этом году превысило отметку в 5 тысяч", – рассказал Яворский.