После очередного обещания выпустить игру вовремя компания CD Projekt RED вновь объявила о переносе даты релиза Cyberpunk 2077. Игра является одной из самых ожидаемых у игроков.

7 октября компания CD Projekt RED пообещала больше не переносить игру Cyberpunk 2077. Однако вчера все-таки опять отложила долгожданный релиз. Соответствующее объявление сделали на официальной странице игры в Twitter.

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Детали решения

Главной причиной компания называет сложность при подготовке сразу девяти версий проекта для ПК, консолей текущего и следующего поколений, а также потоковой платформы Google Stadia.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Мы понимаем, может показаться странным, что 21 день способен решить проблему в контексте такой масштабной игры, но это действительно так,

— пояснили в студии.

Новой датой релиза назвали 10 декабря 2020 года.

Это не первый случай переноса даты выхода Cyberpunk 2077. Сначала игра должна была выйти в апреле 2020 года. Однако CD Projekt RED отложили ее до сентября 2020 года, а затем и до ноября 2020 года.