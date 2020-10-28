Уже в третий раз: CD Projekt RED снова перенесла игру Cyberpunk 2077
После очередного обещания выпустить игру вовремя компания CD Projekt RED вновь объявила о переносе даты релиза Cyberpunk 2077. Игра является одной из самых ожидаемых у игроков.
7 октября компания CD Projekt RED пообещала больше не переносить игру Cyberpunk 2077. Однако вчера все-таки опять отложила долгожданный релиз. Соответствующее объявление сделали на официальной странице игры в Twitter.
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Детали решения
Главной причиной компания называет сложность при подготовке сразу девяти версий проекта для ПК, консолей текущего и следующего поколений, а также потоковой платформы Google Stadia.
Мы понимаем, может показаться странным, что 21 день способен решить проблему в контексте такой масштабной игры, но это действительно так,
— пояснили в студии.
Новой датой релиза назвали 10 декабря 2020 года.
Это не первый случай переноса даты выхода Cyberpunk 2077. Сначала игра должна была выйти в апреле 2020 года. Однако CD Projekt RED отложили ее до сентября 2020 года, а затем и до ноября 2020 года.