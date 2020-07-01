Весной компания Apple выпустила новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Тогда популярный инсайдер Джон Проссе заявил, что компания может выпустить большую версию – iPhone SE Plus.

Сейчас эту информацию подтверждают и источники из Японии. Как передает Mydrivers, там говорят о подготовке анонса нового смартфона iPhone SE 2 Plus.

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Что известно

Диагональ дисплея iPhone SE (2020) составила 4,7 дюйма. Для многих такая компактность является преимуществом, однако есть пользователи, которые хотели бы больше дисплей. Именно это и исправят в новой модели. Об этом свидетельствует название – iPhone SE 2 Plus будет иметь 5,5-дюймовый экран.

Также аналитики говорят, что он будет очень похожим на модель iPhone 8 Plus.

Правда, произойдут и изменения. В частности, впервые в истории, Apple перенесет сканер отпечатков пальцев на боковую грань. Также у новинки будут несколько сужены рамки, по сравнению с iPhone 8 Plus.

Интересно, что еще в марте упоминание про эту модель заметили в коде iOS 14. Поэтому есть шанс, что SE Plus можем увидеть уже в ближайшее время.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Цена

По слухам, iPhone 2 SE Plus может дебютировать уже этой осенью, вместе с серией iPhone 12. Ранее была информация, что осенью компания Apple выпустит сразу 4 модели iPhone.

iPhone SE Plus может стоить 500 долларов (13 500 гривен) за базовую версию.

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