Первая информация о планах перевозки пассажиров и грузов в аэродинамических капсулах на скорости более 1000 километров в час появилась еще в 2013 году. Наконец, ответственная за реализацию проекта компания Virgin Hyperloop отчиталась о первом успешном испытании "поезда будущего" на тестовом отрезке трассы с участием реальных пассажиров.

Поездка состоялась на треке DevLoop длиной 500 метров и диаметром 3,3 метра, расположенном неподалеку от Лас-Вегаса. Первыми пассажирами необычного транспортного средства стали технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Капсула с рабочим названием Pegasus (XP-2) была погружена в тоннель, из которого потом откачали воздух, сообщает The Verge.

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Как прошли испытания

Первая пассажирская поездка прошла на скорости 160 км/ч несмотря на далекий от расчетного показателярейс, по мнению руководства компании, стал доказательством жизнеспособности "транспорта будущего".

Капсула Pegasus является уменьшенной версией полноразмерного контейнера весом 2,5 тонны, способного перевозить до 23 пассажиров. Его интерьер, по словам представителей Virgin Hyperloop, должен быть комфортным для пользователей, которым сначала может не понравиться идея "пролететь" через герметичную трубу со скоростью коммерческого самолета.

Интерьер капсулы Virgin Hyperloop:

В отличие от поездов, которые ходят по утвержденному расписанию, движение капсул и их количество в составе будет организовываться в зависимости от спроса. Скептики утверждают, что будущее технологии сомнительное, подчеркивая неизменность маршрута, а также высокую цену строительства и обслуживания. Дата коммерческого запуска Hyperloop разработчиками пока не объявлена.

Фото Virgin Hyperloop: