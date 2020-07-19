Создатели популярного сервиса для хостинга IT-проектов Github объявили о воплощении в жизнь проекта GitHub Archive. В рамках программы резервная копия всех активных общедоступных репозиториев на сайте была надежно спрятана на большой глубине в Арктике.

Целью проекта является сохранение данных для последующих поколений. Архив способен выдержать более тысячи лет и люди будущего смогут получить к нему доступ, сообщает ZD.

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Фотографии кода проектов с GitHub, среди которых значатся Bitcoin, Linux, Python и многие другие, были записаны на 186 пленочных носителях piqlFilm, которые, как уверяет производитель, способны хранить информацию в течение 1000 лет. Отмечается, что всего было перенесено на пленку около 21 ТБ данных из репозиториев. Специальное руководство позволяет определить местоположение каждого проекта и объясняет, как восстановить данные.

Какая информация содержится в архиве

Каждая катушка содержит копию руководства по кодовому хранилищу GitHub на пяти разных языках мира. Одна катушка содержит техническую историю и культурную ценность содержаний сведений. Кроме того, в архиве представлены работы, которые в деталях объясняют основы современной информатики, вычислений и разработки открытого кода. По словам инициаторов проекта, это позволит будущим поколениям понять, каким был современный мир, и даже воссоздать компьютеры и технологии в случае необходимости.

Информацию разместили на пленках, которые способны хранить ее более тысячи лет

Где спрятали архив

Архив располагается в заброшенной угольной шахте на глубине около 250 метров на острове Шпицберген, Норвегия. Сообщается, что с ним ничего не случится даже в случае ядерной войны или применения электромагнитного оружия.

Хранилище данных разместили в заброшенной шахте в Арктике

Профиль разработчиков, код которых попал в архив, обозначен на GitHub меткой "Arctic Code Vault Contributor". Кроме того, рассматривается возможность создания аналогичных архивов в случае возникновения проблем с хранилищем в Арктике.