Власть Великобритании представила первую масштабную установку, которая будет хранить излишки энергии в воздухе. Она эффективна и легко масштабируемая.

В Великобритании представили первую в мире большую установку для накопления энергии в виде жидкого воздуха, пишет BBC.

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Что известно

Изобретение будет использовать избыток электроэнергии от ветряных электростанций в ночное время, чтобы сжимать воздух при температуре -196 градусов по Цельсию. Во время пика спроса на энергию, жидкий воздух нагревается и расширяется, таким образом приводя в движение турбину и высвобождая электричество обратно в сеть.

Такая установка мощностью 50 МВт, расположенная недалеко от Манчестера, может питать примерно 50 тысяч домов.

Система была разработана Питером Дирманом, изобретателем-самоучкой из Хартфордшира. Введение в коммерческую эксплуатацию обеспечил грант в 10 миллионов фунтов стерлингов, предоставленный правительством Великобритании.

Установка, отмечают исследователи, менее эффективна, чем традиционные батареи, но преимущество жидкого воздуха заключается в низкой стоимости резервуаров для хранения – так что ее можно легко масштабировать.

Кроме того, в отличие от батарей, хранение жидкого воздуха не требует минералов, которые могут стать более редкими по мере того, как мир будет двигаться в сторону энергетических систем, основанных на возобновляемой энергии.