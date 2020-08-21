Правительство Великобритании опубликовало план, согласно которому, министерство транспорта изучит автономные технологии, разработает правила для "автоматизированной полосы на автомагистралях" и позволит использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования до весны 2021 года.

Как сообщает The Guardian, водители машин с автопилотом будут обязаны следить за ситуацией на дороге, а в случае аварии часть ответственности ляжет на компанию-разработчика автопилота.

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Несмотря на то, что изначально правительство рассчитывало на использование новой технологии в пробках, регуляторы собираются рассмотреть вопрос легализации автономного транспорта на выделенных полосах автомагистралей. В таком случае, автомобили будут передвигаться со скоростью до 112 км/ч и получат дополнительную установку – всегда оставаться на автономной полосе и менять маршрут только в экстренной ситуации. Последнее решение призвано сделать дороги безопаснее и привлечь внимание разработчиков ПО к автомобильному рынку Великобритании.

"Автоматизированные технологии сделают поездки более безопасными, более гладкими и более легкими для автомобилистов, и Великобритания должна стать первой страной, которая увидит эти преимущества, привлекая производителей к разработке и тестированию новых технологий", – заявила министр транспорта Рейчел Маклин.

Цель проекта

По словам главы компании Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) Майка Хауза, беспилотные автомобили предотвратят около 47 тысяч серьезных аварий и спасут 3900 жизней в течение 10 лет.

Программа Великобритании частично основана на регламенте ALKS (Automated Lane Keeping System), принятом в июне этого года Еврокомиссией. Эти правила разработаны для автопилота 3 уровня – условной автоматизации, которая самостоятельно реагирует на экстренные ситуации, но требует от водителя вовлеченности, чтобы человек мог вмешаться в ситуацию в течение ограниченного периода времени.

Министерство транспорта организует серию публичных консультаций для изменения законодательства и Кодекса дорожного движения в конце 2020 года.

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Критика проекта

У плана есть и ярые противники, которые скептически относятся к автомобилям без водителя-человека, Джим Холдер, совладелец издания What Car, считает, что правительство берет на себя огромный страховой риск, а дороги страны с появлением на них атономной машин станут значительно опаснее.

"Технологии еще не достигли той точки, когда им можно полностью довериться. Они работают 90% времени, но этого недостаточно", – говорит Холдер.

И все же практика азиатских стран – в первую очередь Китая и Южной Кореи – показывает, что автономные автомобили уже способны безопасно передвигаться по дорогам общего пользования. Китай успешно эксплуатирует службы роботизированных такси при поддержке компаний DiDi Chuxing и AutoX, а также тестирует несколько новых сервисов от Waymo, Pony.ai и WeRide. А Южная Корея доверилась SK Telecom и Hyundai в вопросе автоматизации общественного транспорта еще в 2018 году и собирается запустить первые роботизированные маршруты общественного транспорта в ближайшие полгода.