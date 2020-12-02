Привычные нам вентиляторы либо дуют в одном направлении, либо движутся из стороны в сторону по фиксированной траектории. Новый вентилятор Following Fan будет отслеживать движения человека и автоматически наводить пропеллер.

Проект разработали инженеры-программисты из Миннесоты Нейт Элке и Ай Сахир. Выглядит Following Fan как обычный вентилятор, но в центре его решетки установлена камера, рассказывают на официальном сайте разработки.

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Что известно

Система компьютерного зрения на встроенном микропроцессоре анализирует видеопоток с камеры, и определяет местонахождение человека. Далее происходит фокусировка на силуэте и вентилятор поворачивается.

Когда пользователь покидает комнату, происходит автоматическое отключение для оптимизации энергопотребления, а затем вентилятор снова включается, когда человек возвращается в поле зрения. При этом Following Fan можно запрограммировать и на стандартный режим.

Смотрите презентацию устройства от его разработчиков: видео

Обеспокоенных конфиденциальностью информации потенциальных пользователей разработчики уверяют, что устройство работает в офлайн режиме, поэтому их видео никуда не отправляется и не хранится в интернете.

Following Fan весит 9,5 килограмма, диаметр лопастей составляет 50 сантиметров, угол поворота – 135 градусов. В продаже вентилятора пока нет. Он собирает деньги на Kickstarter.

Цена

Если проект будет иметь успех, предварительная цена составляет 299 долларов – 8 500 гривен. Но сейчас его можно получить, пожертвовав 199 долларов.