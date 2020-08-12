Компания Rakuten Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом. Теперь пользователи приложения смогут автоматически фильтровать сообщения и приглашения к разным группам.

Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Rakuten Viber. В компании также отметили, что функция будет защищена дополнительными мерами безопасности.

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Детали

Пользователи Viber смогут самостоятельно решать, кто может добавлять их к сообществам и групповым чатам – любой или только их контакты.

Чтобы внести изменения нужно:

Перейти в раздел "Дополнительно"

Далее выбрать "Настройки"

Выбрать "Конфиденциальность"

Нажимаем на "Группы"

Выбираем "Список тех, кто может добавлять меня к групповым чатам".

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Также в компании говорят, что отныне приглашения сообществ и групповых чатов от неизвестных пользователей Viber будут автоматически поступать в новую папку с запросами на общение. Это поможет структурировать основной список чатов и уберечь его от нежелательных запросов.

Сейчас услуга находится на стадии тестирования. И уже вскоре она станет доступной для всех пользователей.