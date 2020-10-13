В Viber появилась новая полезная функция с напоминаниями: как она работает
Популярный мессенджер Viber добавил новую функцию установления напоминаний в "Моих заметках". С ее помощью пользователи смогут легко создавать и упорядочивать свои напоминания.
Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Rakuten Viber, новая функция создания напоминаний позволяет следить за графиком и помнить о важных событиях или делах.
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Как создать напоминание
Для того, чтобы создать напоминание, нужно зажать любое сообщение и выбрать функцию "Установить напоминание". Далее пользователь выбирает дату и время, когда сработает опция. Также можно выбрать опцию, чтобы это напоминание повторялось. В выбранное время и день платформа пришлет вам напоминание.
В Viber появилась новая полезная функция / Фото пресс-служба Viber
Также в "Моих заметках" пользователи могут:
- Делать заметки о задачах, событиях;
- Отмечать и скрывать выполненные задания;
- Хранить сообщения из других чатов.
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Когда заработает функция
Эта услуга уже доступна для владельцев смартфонов на базе Android. Пользователи iPhone получат доступ к функции в ближайшее время.