В Viber появился редактор анимаций: как создать собственную GIF — инструкция
Вслед за групповыми видеозвонками с участием до 20 человек разработчики Viber объявили о еще одном важном нововведении. Теперь пользователи мессенджера смогут создавать забавные GIF-анимации и делиться ими с друзьями и близкими.
При общении в мессенджерах многие используют не только обычные смайлики, но и анимации, чтобы придать переписке больше эмоциональности. Чаще всего приходится использовать стандартные "гифки" или искать нужные в интернете. 24 канал рассказывает, как самостоятельно создать анимацию в Viber.
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Как работает новая функция
Новый GIF-редактор от Viber позволяет создавать анимированные гифки прямо внутри мессенджера.
В любом чате пользователи могут записать короткое видео, не покидая приложения мессенджера, или выбрать уже существующее из своей галереи, а затем преобразовать его в GIF-анимацию, добавив эффект бумеранга, быстрого воспроизведения или реверса.
Как создать собственную анимацию
Для создания GIF-анимаций в Viber необходимо:
- Обрезать видео.
- Выбрать нужный режим воспроизведения для GIF: зацикленная, реверс, замедление или ускорение.
- Сделать анимацию уникальной с помощью текста разного цвета и шрифта, тематических дудлов и стикеров.
Видео демонстрирует как создать собственную анимацию в Viber:
Сейчас GIF-редактор доступен для пользователей iOS. В ближайшее время новая функция появится и на Android.