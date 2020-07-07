Популярный мессенджер Viber добавил новую интересную функцию. В новой версии программы появится возможность настраивать исчезающие сообщения в обычных чатах. Эта услуга уже доступна для украинских пользователей.

Как ранее сообщали в Viber, услуга стала доступна после обновления мессенджера. Как понять, что вам доступна новая услуга? В личных чатах вы увидите значок таймера.

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Чтобы запустить обратный отсчет? нужно нажать на него и выбрать промежуток времени. Можно запланировать исчезновение через 10, 30 секунд, а также через минуту, час или день. Когда время выйдет – сообщение будет удалено у обоих участников чата.

Как отправить "исчезающее" сообщение

Чтобы создать сообщение, которое впоследствии исчезнет, нужно:

Выбрать значок таймера и нажать на него.

После этого выбрать время, за которое оно будет удалено.

Напечатать и отправить сообщение.

Это все. Через указанное вами время сообщение будет удалено автоматически.



Как отправить исчезающее сообщение в Viber / Скриншот

Для чего функция

Если считаете, что исчезающие сообщение нужны только для шпионских игр, на самом деле это не так.

В качестве примера, в компании показали, как участники чата обмениваются данными о банковской карточке. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Поэтому безопаснее будет ее удалить. Это может касаться и снимков, например фото документов, или же изображение интимного характера – лучше будет, если они не будут оставаться в истории чата.

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Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом.

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Безопасность в Viber

Функция удаления сообщений Viber появилась еще в 2015 году. В 2016 году мессенджер использует сквозное шифрование по умолчанию для всех звонков и сообщений. То есть ни посторонние лица, ни разработчики не имеют доступа к содержанию чатов. В 2017 году мессенджер запустил скрытые и секретные чаты.