В пятницу, 10 июля, украинцы столкнулись с проблемами в работе популярного мессенджера Viber. Приложение "вылетало" при попытке запустить его. Проблемы затронули и другие приложения – не работали TikTok, Tinder, monobank, OLX, а в других странах фиксировали проблемы с работой Spotify и приложениями на iOS.

Многочисленное количество жалоб, зафиксированных ресурсом DownDetector, свидетельствовали о том, что пользователи столкнулись с массовыми проблемами в работе многих приложений. Некоторые программы продолжали работать в офлайн режиме, однако большинство приложений, такие как Viber или TikTok, просто отказывались работать, сообщает The Verge.

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Все починили

По состоянию на 16:30 никаких сбоев в работе приложений на iOS не зафиксировано. Все приложения, которые до этого работали проблемно пока полностью возобновили свою работу.

Что стало причиной сбоев

Проблему вызвали неполадки, связанные с SDK Facebook для iOS. Многие приложения используют его для управления входами пользователей.

Это подтвердили множество разработчиков на GitHub, которые сообщили о проблемах со своими приложениями.

Аналогичная проблема, связанная с SDK в Facebook, произошла в мае и задела десятки приложений. Проблемы в основном были решены в тот же день.

Обратите внимание! Проблема касалась только пользователей устройств под управлением iOS. Пользователи гаджетов на базе Android могли использовать приложения без проблем.