Популярный мессенджер Viber запустил в Украине услугу оплаты за товары или услуги просто в мессенджере. Функция получила название Chatbot payments и работает с помощью чат-ботов через электронные кошельки.

За презентацией следил и 24 канал. Важно, что Украину выбрали первой страной, где запускают Chatbot payments.

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"Украина оказала большое влияние на успех Rakuten Viber в течение последнего десятилетия, и мы постоянно ищем новые возможности для расширения нашей экосистемы и внедрения широкого ассортимента функций", – рассказала директор по глобальному развитию компании Rakuten Viber Анна Знаменская.

Что можно оплатить

Сразу после запуска Chatbot payments эта услуга появилась в ряде чат-ботов.

Например, чат бот для оплаты электроэнергии YASNO,

чат бот для поиска билетов на поезда RailwayBot,

чат бот для пополнения мобильного Portmone,

чат бот Synevo, где теперь можно оплатить покупку медицинских тестов и других лабораторных услуг.

Как настроить

Сначала нужно проверить, поддерживает ли банк пользователя эту функцию. дальше нужно привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. После этого функция оплаты станет доступной во всех ботах с голубой отметкой.

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Также в компании отмечают, что Viber использует сквозное шифрование, поэтому конфиденциальные данные пользователей защищены.

В дальнейшем мессенджер планирует добавить эту услугу в чат-боты магазинов, которые могут продавать товары и услуги и обрабатывать входящие платежи сразу в Viber.