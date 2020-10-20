Популярный мессенджер Viber запустил новую важную функцию. Речь идет о папке с запросами на общение. Сейчас все запросы на общение и приглашения в групповые чаты и сообщества от неизвестных пользователей будут поступать в отдельный раздел.

Эту папку пользователь увидит сразу после получения первого такого запроса от неизвестного контакта, сообщили 24 каналу в пресс-службе Rakuten Viber.

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Зачем

Как объясняют в компании, таким образом пользователи Viber смогут фильтровать входящие сообщения и решать, с кем хотят общаться, а с кем – нет.

При этом неизвестный контакт не сможет посмотреть статус отправленного сообщения и узнать, прочитал ли получатель информацию пока пользователь не принимает запрос.

Новые функции

Также производитель мессенджера добавляет, что эта услуга лишь один из нескольких новых инструментов борьбы со спамом, которые уменьшат распространение спама и обеспечат дополнительный уровень конфиденциальности пользователей. Уже на следующей неделе появится еще одна функция – это напоминание о днях рождения пользователей.

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Что касается папки с запросами, то она станет доступной после обновления мессенджера как для мобильных устройств на базе Android и iOS, так и для десктопной версии.