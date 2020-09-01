Замглавы Samsung Group Ли Чжэ Йона обвинили мошенничестве и манипулировании ценами на акции. Ему уже предъявили ряд обвинений.

Как пишет KBS World Radio, Ли и еще 10 бывших и действующих руководителей Samsung обвиняют в нарушении законов о рынках капитала и внешнего аудита.

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Детали скандала

В 2015 году состоялось слияние двух дочерних компаний Samsung Cheil Industries и Samsung C & T. В 2018 году по этому поводу начали расследование.

Также следственная группа выявила факты мошенничества с бухгалтерским учетом в фармацевтическом подразделении Samsung Biologics.

Ли Чжэ Йона арестовали еще 17 февраля 2017 года по 5 обвинениям, среди которых – причастность к даче взятки (в размере 6,38 миллиона долларов). Ли все эти обвинения отрицает.

В феврале 2018 года Апелляционный суд Южной Кореи освободил Ли Чжэ Йона.