На YouTube-канале Microsoft появилось новое видео под названием The new Microsoft icons: diverse and connected. Оно посвящено новым иконкам приложений в Windows 10.

Яркий анимационный ролик длительностью 40 секунд показывает трансформацию "различных, но связанных" иконок из обычных объектов, сообщает 24 канал. Интересно Windows 10 появилась функция привязки видеокарты с программой Видео посвященное новым иконкам Windows 10 Microsoft регулярно выпускает подобные материалы для своих продуктов: например, футуристический анонс темного режима в Office и поздравление с установкой Windows 10 на миллиард устройств. Системные иконки в новом стиле представлены в предыдущей версии Windows 10 Insider Preview Build 19569, которая вышла в феврале этого года. Летом Microsoft анонсировала обновленный внешний вид панели "Пуск".