Уже десять лет подряд Обсерватория солнечной динамики NASA ведет непрерывное наблюдение за Солнцем. В течение этого времени она передавала на Землю фотографии с высоким разрешением. На основе этих снимков исследователи создали видео, на котором можно увидеть наиболее важные события, происходившие на Солнце за последнее десятилетие.

Обсерватория солнечной динамики (SDO) включает три инструмента, объединенных в систему, рассказывает 24 канал. В первую очередь это устройство, отслеживает экстремальное ультрафиолетовое излучение нашей звезды.

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В руках исследователей также были гелиосейсмичний и магнитный томографы, которые выполняют измерения магнитного поля Солнца с высоким разрешением. Третьим был инструмент атмосферной визуализации (AIA), ведущий метод изучения всего солнечного диска благодаря семи экстремальным ультрафиолетовым каналам.

После запуска в 2010 году NASA предполагало, что миссия продлится 5 лет. Однако она затянулась на 10 лет и не спешит заканчиваться. За это время SDO смогла отправить на Землю 20 миллионов гигабайт данных, включая 425 миллионов изображений с высоким разрешением. При этом различные инструменты способны захватывать изображение Солнца каждые 0,75 секунды.

Видео зафиксированных изменений на Солнце в течение 10 лет

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На видео можно посмотреть, как планеты пролетают мимо Солнца, как происходят огромные извержения и вспышки плазмы, солнечные торнадо, которые вызывают плазменные ливни, которые проносятся со скоростью до 300 тысяч километров в час. Также были замечены гигантские плазменные волны, движущиеся с рекордной скоростью – около 4,8 миллиона километров в час.

NASA сообщает, что SDO будет работать до тех пор, пока инструменты не придут в негодность. Кроме того, скоро будет запущена новая миссия, которая заработает на наклонной орбите, что позволит создавать трехмерные изображения Солнца, а также увидеть его полярные области.