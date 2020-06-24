В Telegram появились долгожданные видеозвонки: как они работают и кому доступны
В апреле разработчики Telegram объявили о планах добавить в мессенджер функцию безопасных групповых видеозвонков до конца 2020 года. Пользователи поняли, что ждать появления видеозвонков в ближайшее время не стоит, но внезапно новая функция появилась в тестовой версии приложения.
Как сообщает 24 канал, функция видеозвонков дебютировала в бета-версии Telegram с номером 6.3 для iOS. По умолчанию она отключена.
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Как активировать видеозвонки в Telegram
Для активации необходимо включить экспериментальные функции в скрытом меню Debug, для вызова которого нужно 10 раз нажать на иконку шестерни вкладки "Настройки".
Как работают видеозвонки
После активации новой опции в профиле пользователей, которые также включили ее, можно найти кнопку для осуществления вызова. Во время разговора можно выбирать между основной и фронтальной камерой, а также отключать микрофон. Групповые звонки пока не поддерживаются.
Другие изменения в Telegram
Среди других изменений в последней бете было выявлено следующее:
- возможность автоматически выключать сообщения и перемещать в архив чаты с пользователями, которые не добавлены в контакты;
- перевод видео в режим "картинка в картинке", выключение предпросмотра медиа в списке чатов и выбор аватара с ранее использованных.
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Когда видеозвонки в Telegram будут доступны
О сроках появления всех этих нововведений в стабильной версии Telegram ничего не сообщается.