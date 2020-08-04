Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона показала концепт самолета Mach 3, который должен стать самым быстрым пассажирским судном в мире. Предполагается, что он сможет вместить до 19 человек и будет летать в три раза быстрее скорости звука.

Концепт пассажирского сверхзвукового самолета будет развивать скорость Mach 3 (примерно 3700 км/ч). Об этом сообщается на сайте компании.

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Таким образом, самолет втрое будет опережать скорость звука. Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был французско-британский Concorde, который прекратил полеты в 2003 году. Concorde развивал скорость в 2440 км/ч.

Особенности самолета Virgin Galactic

Представленная компанией концепция предполагает, что самолет сможет вместить до 19 человек и будет летать на высоте более 18 километров. В кабинах можно будет менять планировку, чтобы "удовлетворить потребности" пассажиров. В частности, можно будет ввести места бизнес-класса. Самолет разрабатывается для того, чтобы оказывать самые разнообразные функции, среди прочего для осуществления длительных коммерческих рейсов. Он сможет взлетать и приземляться в аэропортах, как и любой другой пассажирский самолет.



Концепт самолета Mach 3 от Virgin Galactic

Следующий этап разработки дизайна будет посвящен, в частности, выбору тех материалов, из которых будет сделан Mach 3, указано в сообщении. Команда разработчиков также займется вопросами технического обслуживания самолета, шума и выбросов.

Virgin Galactic также подписала соглашение с Rolls-Royce. Стороны договорились совместно разрабатывать технологии в области двигателей для самолетов. Компания отметила, что ее партнер – это "лидер в сфере передовых технологий", который уже сотрудничал с Concorde.