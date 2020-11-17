Массовый переход на видеосвязь в 2020 году привел к пониманию, что за своим виртуальным образом на экране тоже нужно следить. Одни компании добавляют разнообразные функции для изменения фона или одежды, тогда как L'Oreal решила поэкспериментировать с лицами пользователей. Новая разработка позволит накладывать виртуальный макияж прямо во время видеосвязи.

Идея использования подобных технологий для изменения внешности не новая. Раньше, например, представляли разработки для виртуальной примерки одежды. В L'Oreal еще в 2018-м исследовали развитие этого направления и купили компанию Modiface, пишет techcrunch.

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Что известно

Компания специализируется на системах дополненной реальности и по заказу бренда разработала ряд инструментов для виртуального макияжа. Новинка называется "Signature Face" и позволяет в реальном времени добавлять своему лицу на экране эффекты помады, макияж глаз и менять цвет волос.

Signature Face – это все тот же набор фильтров для селфи, которые мы сегодня видим повсюду в разнообразных сервисах, таких как Instagram, Snapchat или TikTok, только реализованных на продвинутом уровне.

В частности, они теперь встраиваются в различные сервисы видеосвязи. Когда пользователь запускает Houseparty или Zoom, опция доступна сразу же. Реклама прямо призывает "пошалить" и незаметно для собеседника перекрасить волосы или добавить теней для глаз, чтобы понаблюдать за его реакцией и оживить диалог.

Смотрите демонстрацию возможностей разработки: видео