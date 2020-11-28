Компания vivo работает над новым бюджетным смартфоном, который получит поддержку сети 5G. Также известно, что эта новинка еще и получит аккумулятор большой емкости.

Упоминание об этом смартфоне отметили в базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA. Благодаря этому стали известны некоторые его ключевые технические характеристики.

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Что известно

Этот смартфон vivo оснастят процессором среднего уровня с тактовой частотой 2,0 ГГц. На выбор пользователя будут несколько модификаций-с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. А объем накопителя указан только один – 128 ГБ. Заявленная емкость встроенного аккумулятора 4910 мач.

Диагональ экрана составит 6,58 дюйма, а разрешение – 2408х1080 пикселей. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, а на тыльной стороне будут размещены 2 сенсоры на 13 и 2 Мп.

Поэтому это может быть один из самых доступных смартфонов компании с поддержкой 5G.