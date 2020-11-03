Ранее бренд vivo анонсировал фирменную Android-оболочку Origin OS и раскрыл официальную дату презентации системы. Теперь стало известно о новой и очень интересной функции, которой не имел еще ни один смартфон.

По данным Digital Chat Station, оболочка Origin OS, кроме переработанного интерфейса, получит одну необычную возможность, пишет Gsmarena.

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Что известно

Сообщается, что в настройках смартфона можно будет быстро переключаться между фирменным интерфейсом и классическим стоковым оформлением Google Android. Для подтверждения этих слов Digital Chat Station опубликовал соответствующее фото, сделанное из интерфейса новой оболочки Origin OS.



Vivo Origin OS сможет переключать оболочку операционной системы / фото Digital Chat Station

Официально информация пока не подтверждена. Vivo ранее объявила дату проведения мероприятия для разработчиков: оно пройдет 19 ноября. В рамках презентации будет представлена новая фирменная прошивка Origin OS.