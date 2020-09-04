Похоже, что новым трендом в истории развития смартфонов вполне могут стать гаджеты, способные изменять цвет корпуса по желанию пользователя. В сети показали видео, в котором продемонстрирована работа такого концепта.

Особенность технологии вариативного изменения цвета корпуса заключается в использовании специального электрохромного стекла. Под воздействием электрического тока с различными характеристиками стекло способно изменять окраску, сообщает xda-developers.

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Во время короткой демонстрации, представленной авторитетными инсайдерами Ice Universe и Digital Chat Station, гаджет способен менять свою градиентную окраску с сапфирово-синего до серебристо-белого. Для запуска процесса изменения цвета производитель предусмотрел аппаратную клавишу.

Смартфон от Vivo, который способен изменять цвет

По словам представителя Vivo, это стало возможным благодаря электрохромному стеклу, тонируемому с помощью метода, который используется для окон. Модель смартфона производитель не раскрывает – более того, у гаджета заклеен блок основной камеры, чтобы избежать утечек. Скорее всего, речь идет о раннем прототипе одной из будущих новинок бренда, название и дата анонса которой пока неизвестны.

Видео с демонстрацией смартфона: