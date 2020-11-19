Компания Vivo представила фирменную оболочку Origin OS – она призвана заменить Funtouch OS, которая на данный момент устанавливается на смартфоны компании.

Новая оболочка получила переработанный дизайн – обновленную систему уведомлений, виджеты и динамические обои. Теперь ПО анализирует привычки пользователя, показывая только важные в конкретный момент сообщения, сообщает 24 канал.

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Новые возможности

У пользователя есть возможность изменять виджеты исходя из своих потребностей. Они могут стать больше для отображения дополнительной информации или меньше, чтобы не занимать слишком много места на экране. Функция Nano Alerts позволяет выводить сообщения из приложения в ее виджете на экране.



Новая оболочка от Vivo – Origin OS

Что еще

Origin OS поддерживает 26 новых жестов управления. Кроме того, в Origin OS появился удобный многооконный режим, а также инструменты, призванные повысить производительность. Так, программный пакет Multi-Turbo 5.0 предлагает такие технологии, как объединение памяти, оптимизация процессов и предварительная загрузка приложений.

Технология объединения ОЗУ и ПЗУ, по заявлениям Vivo, заметно повышает быстродействие системы и в целом делает опыт работы со смартфоном более позитивным. А благодаря предварительной загрузке устройство способно примерно на 40% ускорить холодный запуск программ.



Оболочка Origin OS станет доступной для загрузки в январе 2021 года

Еще разработчики Vivo повысили производительность в играх. Есть в системе и новые возможности для приложений виртуальной и дополненной реальности.

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OriginOS заменит FuntouchOS в смартфонах Vivo и iQOO. Первые пользователи из Китая получат бета-версию новой оболочки в январе 2021 года вот список смартфонов с первой волны:

Vivo Nex 3S;

Vivo X50;

Vivo X50 Pro;

Vivo X50 Pro +;

Vivo S7;

iQOO 5;

iQOO Pro;

iQOO Neo3;

iQOO 3.

Карту обновления других смартфонов бренд опубликует позже.